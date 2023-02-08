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1 час назад

В бельгийской футбольной ассоциации объяснили выбор Тедеско в качестве тренера сборной

ТАСС

Немец Доменико Тедеско оказался самым интересным из всех кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии по футболу благодаря своему видению игры и философии. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен.

В Бельгии объяснили выбор Тедеско в качестве тренера сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О назначении Тедеско объявили 8 февраля. Контракт специалиста рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

"У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор", - сказал Веркаутерен.

Предыдущим главным тренером сборной Бельгии был испанец Роберто Мартинес, возглавлявший ее с августа 2016 года. Лучшим достижением национальной команды под его руководством стало третье место на чемпионате мира 2018 года в России. Мартинес покинул пост 1 декабря 2022 года после заключительного матча на групповом этапе чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии (0:0). По итогам той встречи бельгийцы заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Тедеско 37 лет, его прошлым местом работы был германский "Лейпциг". Под руководством специалиста клуб в сезоне-2021/22 впервые в истории стал обладателем Кубка Германии. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский "Спартак", с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. По ходу карьеры специалист также тренировал германские "Эрцгебирге" и "Шальке".

Футбол,Доменико Тедеско,Франк Веркаутерен,Роберто Мартинес,Спартак,
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