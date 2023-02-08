В Бельгии объяснили выбор Тедеско в качестве тренера сборной

Немец Доменико Тедеско оказался самым интересным из всех кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии по футболу благодаря своему видению игры и философии. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду рассказал спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О назначении Тедеско объявили 8 февраля. Контракт специалиста рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

"У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор", - сказал Веркаутерен.

Предыдущим главным тренером сборной Бельгии был испанец Роберто Мартинес, возглавлявший ее с августа 2016 года. Лучшим достижением национальной команды под его руководством стало третье место на чемпионате мира 2018 года в России. Мартинес покинул пост 1 декабря 2022 года после заключительного матча на групповом этапе чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии (0:0). По итогам той встречи бельгийцы заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.