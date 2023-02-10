«Очень рад вернуться»: Смольников присоединился к «Локомотиву» в Дубае

Новичок московского «Локомотива» Игорь Смольников присоединился к команде на сборе в Дубае и поприветствовал болельщиков, отметив, что рад вернуться в клуб.
В среду 34 летний Смольников подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона. В декабре футболист ушел из столичного «Торпедо». Защитник является воспитанником академии «Локомотива».
— Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде и проведу первую тренировку. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на тренировке, — сказал Смольников в видео, опубликованном пресс службой клуба.
«Локомотив» с 13 очками занимает 14 е место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
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