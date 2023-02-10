«Очень рад вернуться»: Смольников присоединился к «Локомотиву» в Дубае

— Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде и проведу первую тренировку. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на тренировке, — сказал Смольников в видео, опубликованном пресс службой клуба.