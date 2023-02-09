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1 час назад

Агент Сафонов о переходе Дзюбы в "Локомотив": все средства хороши, чтобы выбраться из ямы

Газета.Ruиещё 7

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в московский "Локомотив", передает "Спорт-Экспресс". "Для "Локомотива" сейчас все средства хороши, чтобы выбраться из ямы. Дзюбу подписывают на полгода. Наверное, все рассчитали. Думаю, он им поможет", - сказал Сафонов. Контракт Дзюбы с московской командой рассчитан до конца текущего сезона. В СМИ сообщают, что российский форвард будет зарабатывать в "Локомотиве" не менее 4 млн рублей в месяц. Напомним, что Дзюба провел первую часть сезона-2022/23 в турецкой "Адане Демирспор". Всего форвард сыграл за клуб четыре матча, при этом ни одного не провел полностью. Смольников в сезоне-2022/23 выступал за столичное "Торпедо". За "автозаводцев" защитник провел 16 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Ранее спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал переход в клуб Артема Дзюбы.

Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Футбол,Дмитрий Ульянов,Алексей Сафонов,Торпедо,
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