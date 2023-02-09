Защитник «Зенита» рассказал о главных шутниках команды

Защитник «Зенита» Арсен Адамов перечислил главных весельчаков петербургского клуба.
«Хочу сказать, что атмосфера в команде в принципе потрясающая. В роли заводилы в раздевалке обычно Вильмар Барриос выступает. И Миша Кержаков. Тоже любит пошутить. Правда, у Миши шутки 90 х, но мне нравится — они хорошие», — рассказал игрок в интервью «Матч ТВ».
Адамов стал игроком «Зенита» в январе 2022 года. Соглашение с 23-летним защитником рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 млн евро.
В нынешнем сезоне Адамов провел за петербургский клуб 7 матчей и отдал 1 результативную передачу. В составе сине-бело-голубых игрок выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка.
«Зенит» с 42-мя очками после 17-ти туров лидирует в РПЛ. Второе место занимает «Спартак» (36). В первом матче чемпионата после зимнего перерыва подопечные Сергея Семака на домашней арене встретятся с «Пари НН». Поединок состоится 4 марта.