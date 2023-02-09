Защитник «Зенита» рассказал о главных шутниках команды

«Хочу сказать, что атмосфера в команде в принципе потрясающая. В роли заводилы в раздевалке обычно Вильмар Барриос выступает. И Миша Кержаков. Тоже любит пошутить. Правда, у Миши шутки 90 х, но мне нравится — они хорошие», — рассказал игрок в интервью «Матч ТВ».