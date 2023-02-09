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37 минут назад

Ньонто стал самым молодым автором гола на «Олд Траффорд» за 22 года

Чемпионат.com

9 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» (2:2) в перенесённой встрече 8-го тура английской Премьер-лиги.

Ньонто стал самым молодым автором гола на «Олд Траффорд» за 22 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Один из мячей гостей забил Вильфрид Ньонто, которому на текущий момент 19 лет и 95 дней. Таким образом, Ньонто стал самым юным автором забитого мяча в английском чемпионате на «Олд Траффорд» с 2001 года. Тогда Джермейн Дефо отличился за лондонский «Вест Хэм» в возрасте 19 лет 62 дней.

На данный момент «красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Лидс Юнайтед» с 19 баллами находится на 16-й позиции.

Отметим, что команды вновь сыграют между собой уже послезавтра, 11 февраля.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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