Ньонто стал самым молодым автором гола на «Олд Траффорд» за 22 года

Один из мячей гостей забил Вильфрид Ньонто, которому на текущий момент 19 лет и 95 дней. Таким образом, Ньонто стал самым юным автором забитого мяча в английском чемпионате на «Олд Траффорд» с 2001 года. Тогда Джермейн Дефо отличился за лондонский «Вест Хэм» в возрасте 19 лет 62 дней.