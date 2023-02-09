Что Дзюба даст «Локомотиву»? Ответ не так очевиден, как кажется

Почему экс-капитан сборной — именно тот, кто нужен сейчас команде.

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«Локомотив» испытывал серьёзные проблемы в атаке ещё в первой части сезона, а два зимних сбора не дали надежды на то, что они однозначно будут решены. Вот почему возникла необходимость подписать Артёма Дзюбу.

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На паузу «Локо» ушёл, занимая третье место с конца в РПЛ. В атаке всё было довольно грустно: команда 14-я в лиге по голам (20), десятая — по ожидаемым голам (22), 12-я — по ударам (12,5 за матч). Чаще других в первой части сезона на острие играл Иван Игнатьев — 672 минуты. В его активе шесть результативных действий — 4+2, но четыре из них — 3+1 — он совершил в одной игре — домашней с «Оренбургом», тогда как в девяти матчах чемпионата России вообще не отметился голами и передачами. При этом у его коллег всё ещё хуже: у Изидора за 410 минут игры на острие один гол и один голевой пас, у Камано за 265 минут — одна передача.

На двух стартовых зимних сборах «Локо» провёл пять матчей, которые показали, что ситуация в атаке кардинальным образом не изменилась. Вот результаты: «Бунёдкор» — 1:1, «Родина» — 2:1, «Сочи» — 2:0, «Джохор» — 0:1, «Урарту» — 1:0. Важно отметить пару событий. Во-первых, в двух последних встречах у «Локо» не забил никто — в матче с «Урарту» футболист поразил свои ворота. Во-вторых, ни один игрок пока не забил больше одного мяча! Таким образом, сборы окончательно указали на необходимость что-то делать, пока не стало поздно.

Кем усилить атаку менее чем за месяц до возобновления сезона, если не лучшим бомбардиром в истории РПЛ (147 голов) Артёмом Дзюбой, который без клуба и рвётся в игру? К тому же у 34-летнего спортсмена созвучная с «Локо» цель — выдать мощную весну, долго не раскачиваясь. Если у игрока не получится, то, скорее всего, с большим футболом можно заканчивать. Итак, что может получиться? Делимся своим видением.

«Локо» должен стать острее в позиционных атаках. Не только за счёт игры верхом!

Много голов в футболе случается при ударах из штрафной площади. Чтобы твоя атака была успешной, первоочередная задача — научиться проникать в штрафную. Чем бóльшими силами обороняется соперник, тем труднее её решить. Всё сказанное «Локо» познал на себе в первой части сезона: в проигранном матче с «Факелом» (0:2) красно-зеленые нанесли лишь шесть ударов из штрафной площади при владении мячом 62%, в неудачном матче с ЦСКА (0:1) всё было ещё хуже — четыре удара из штрафной площади при 63% владения мячом.

С Дзюбой у «Локо» будет возможность регулярно проникать в чужую штрафную площадь. Если не будет получаться низом, то можно грузить на него мяч верхом — либо из глубины, либо с флангов. Тогда нападающий либо сам зацепится за мяч и нанесёт удар, либо скинет партнёрам. Подписывая такого форварда, ты автоматически получаешь разнообразие впереди.

Парадоксально, но с наличием впереди Дзюбы для успешных атак низом будет даже больше возможностей — нападающий станет притягивать внимание защитников в штрафной площади, тем сам освобождая зоны партнёрам. В том же «Зените» такое проходило регулярно. Не стоит также забывать, что сам Дзюба умеет подыгрывать партнёрам — у него 79 голевых передач в РПЛ.

В прежних командах Дзюбы в РПЛ постоянное давление на чужую штрафную разной стилистической направленности в итоге трансформировалось в голы. Так было не только в «Зените», но и в «Ростове», «Арсенале», «Томи» и «Спартаке». Создавать постоянное давление на чужую штрафную теми же длинными передачами в любом случае лучше, чем просто перекатывать мяч поперёк в середине поля, заходя в чужую штрафную совсем изредка. Если при перекате мяча не получается регулярно находить возможности для проникновения к воротам, то это в большей степени убийство времени, а не приближение к результату.

Важно отметить, что Михаил Галактионов умеет ставить позиционную атаку, и Дзюба ему должен помочь в этом. Когда тренер работал в «Пари НН», то команда была успешна за счёт насыщения чужой штрафной своими игроками и перманентных передач туда. Без качественной позиционки нижегородцы не отыгрались бы дважды со счёта 0:2 в матчах с «Динамо» и ЦСКА и не одержали бы волевую победу над «Факелом» (3:1). Когда нижегородцы сыграли вничью с тем же «Локо» в первом круге (1:1), то в голевой атаке сразу четыре игрока команды оказались в чужой штрафной, несмотря на игру в меньшинстве!

У красно-зелёных появится простая возможность стремительно строить быстрые атаки

Как и в позиционных атаках, в быстрых у «Локо» в первом круге тоже были проблемы. Команда не смогла забить в проигранных матчах с «Зенитом» (0:5), «Сочи» (0:4), «Краснодаром» (0:3) и «Спартаком» (0:1) — неизменно преимущество во владении мячом было у соперника, но красно-зелёным не удавалось продуктивно убегать в контратаки.

Теперь всё может быть иначе. Когда у тебя есть мощный нападающий, его можно использовать в качестве «маяка» для передач. Если форвард зацепится за мяч, а скоростные игроки предложат себя под передачи, то сопернику сдержать такую атаку будет трудно. Прежним отечественным клубам Дзюбы регулярно удавалось проектировать через него быстрые атаки.

У «Локо» станет на один качественный адресат больше на стандартах

В это трудно поверить, но в результате угловых и штрафных в первой части чемпионата России «Локомотив» забил лишь один мяч — хуже только «Сочи» и «Химки», которые с угловых и штрафных не отличились ни разу. Тот случай, когда падать ниже почти некуда!

Когда у тебя есть Дзюба, то странно не забивать со стандартов — форвард и сам способен это сделать, и защитников отвлекать будет. Дело за малым — наиграть. Любопытный факт: с лета 2014 года у Дзюбы при угловых и штрафных 15 голов и 5 голевых передач в 215 матчах чемпионата России.

Исчезнет ли у «Локо» смелость при обороне с приходом Дзюбы?

При немецких тренерах «Локо» пытался прессинговать. По итогам первой части чемпионата РПЛ при прессинге красно-зелёных соперник в среднем делал всего 9,2 передачи — это второй результат после «Спартака», под прессингом которого противник совершал 8,7 паса.

Приход Дзюбы не означает, что «Локо» будет играть совсем осторожно при обороне. Артёма можно выпускать на час, а затем менять, например, на Ивана Игнатьева. Когда на ЧМ-2018 Дзюба был максимально вовлечен в оборонительную игру (в матче с Испанией даже персонально играл с Серхио Бускетсом), то от свистка до свистка провёл лишь один матч из пяти! В среднем на поле тогда Дзюба был 67 минут. При этом с теми же Египтом и Саудовской Аравией наша сборная тогда играла смело.