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57 минут назад

«Реал» интересуется игроком «Зенита»

Спорт день за днем

Мадридский «Реал» заинтересовался молодым защитником «Зенита» Робертом Ренаном, информирует sport24. За 19-летнего бразильца «Галактикос» готовы заплатить около 40 миллионов евро.

«Реал» интересуется игроком «Зенита»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Хотя сам футболист еще не успел сыграть за команду Сергея Семака. К сине-бело-голубым Роберт присоединится после молодежного чемпионата Южной Америки.

«Зенит» приобрел центрального защитника Роберта Ренана у «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. За бразильский клуб футболист сыграл в 10 матчах и заработал две желтые карточки. Также он представляет молодежную сборную Бразилии до 18 и 20 лет. Контракт с сине-бело-голубыми подписан до 2028 года. Недавно Ренан попал в символическую сборную Южной Америки U2.

«Реал» следит за талантливым защитником еще с прошлого сезона и готов потратить за него большую сумму. Мадрид планирует связаться с «Зенитом» после клубного чемпионата мира, в котором испанский клуб недавно вышел в финал.

Футбол,Сергей Семак,Реал,Зенит,
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