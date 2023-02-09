«Реал» интересуется игроком «Зенита»

Мадридский «Реал» заинтересовался молодым защитником «Зенита» Робертом Ренаном, информирует sport24. За 19-летнего бразильца «Галактикос» готовы заплатить около 40 миллионов евро.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

Хотя сам футболист еще не успел сыграть за команду Сергея Семака. К сине-бело-голубым Роберт присоединится после молодежного чемпионата Южной Америки.

«Зенит» приобрел центрального защитника Роберта Ренана у «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. За бразильский клуб футболист сыграл в 10 матчах и заработал две желтые карточки. Также он представляет молодежную сборную Бразилии до 18 и 20 лет. Контракт с сине-бело-голубыми подписан до 2028 года. Недавно Ренан попал в символическую сборную Южной Америки U2.