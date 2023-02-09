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38 минут назад

"Краснодар" и норвежец Ботхейм судятся из-за €1 млн подъемных

Газета.Ru

Спор из-за премии за подписание контракта — так называемых подъемных — стал причиной судебного разбирательства между клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и норвежским нападающим Эриком Ботхеймом, сообщает «РБ Спорт».

Названа причина судебного разбирательства «Краснодара» и норвежца Ботхейма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Международная федерация футбола (ФИФА) ранее отклонила жалобу «Краснодара» на Ботхейма, разорвавшего контракт с клубом в одностороннем порядке.

Спор между игроком и клубом возник из-за невыплаты футболисту подъемных в размере €1 млн. За неделю до перечисления средств футболист уехал из России, приостановив свой контракт.

Впоследствии агент игрока подал на расторжение контракта и в мае разорвал его по причине невыплаты подъемных. Сторона футболиста требовала выплаты зарплаты до конца контракта, а «Краснодар» хотел дисквалификации футболиста. В итоге палата по разрешению споров ФИФА признала правоту футболиста, присудив выплатить половину суммы подъемных.

23-летний форвард перешел в российский клуб в декабре 2022 года и не провел в его составе ни одного официального матча. После начала СВО он воспользовался правилом ФИФА, согласно которому организация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года.

После этого форвард разорвал соглашение. В июле он стал игроком итальянской «Салернитаны».

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