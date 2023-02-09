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30 минут назад

Брат Месси извинился за слова о «Барселоне»

Betassist

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси, принёс публичные извинения за свои слова о «Барселоне».

Брат Месси извинился за слова о «Барселоне»
Фото: BetassistBetassist

«Я считаю правильным извиниться за то, что сказал недавно в социальных сетях: Я просто шутил в компании своего сына и моих друзей. Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», его истории, о команде, которая многое дала как всей моей семье, так

Для семьи Месси Каталония – наш второй дом, и это всем хорошо известно. Мне очень жаль, что я был неправильно понят. Я прошу прощения у всех, а особенно — у болельщиков «Барселоны», — написал брат Месси на свое странице в соцсетях.

Накануне, 8 февраля, в СМИ были растиражированы слова Матиаса Месси о том, что «Месси никогда не вернётся в «Барселону», а если и сделает это, то обязательно уберёт с должности президента клуба Жоана Лапорту». Также Матиас сказал, что «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси» а «музей «Барселоны» — это личный музей Месси».

В составе «Барселоны» Лионель Месси выступал с 2000 года. Он помог сине-гранатовым четыре раза победить в Лиге чемпионов, 10 раз стать чемпионом Испании и семь раз завоевать Кубок страны.

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