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1 час назад

«Динамо» будет получать более 700 млн рублей в год от спонсорских контрактов. Это рекорд РПЛ

Спорт день за днемиещё 4

«Динамо» будет получать более 700 млн рублей в год по спонсорскому контракту с Bet Boom, сообщает «РБ Спорт».

«Динамо» получит рекордные для РПЛ суммы от спонсорских контрактов
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Московский клуб установил новый рекорд по выплатам от букмекерской конторы. До этого больше всех получал «Нижний Новгород» (450 млн рублей). В июне прошлого года волжане объявили о ребрендинге и включили в название клуба имя букмекера.

«Динамо» находится на тренировочных сборах в Турции, где проведет еще несколько контрольных матчей. 12 февраля «бело-голубые» встретятся с узбекским клубом «Олимпик Ташкент» и подмосковными «Химками». Через три дня москвичи сыграют против ЦСКА и «Алании».

«Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 29-ю очками в 17-ти матчах. В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва подопечные Славиши Йокановича на домашней арене встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Поединок состоится 5 марта.

В четверг, 23 февраля, столичный клуб в матче ФОНБЕТ Кубка России вновь встретится с «Крыльями Советов».

Футбол,Крылья Советов,Фонбет,Динамо,
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