В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное

В январе 2022 года Эрик Ботхейм подписал контракт на 3,5 года с «Краснодаром». Сообщалось, что за футболиста заплатили около € 8 млн. В начале марта норвежец приостановил трудовой контракт с клубом из-за ситуации на Украине. Он так и не провёл за российскую команду ни одного матча. 8 февраля в Норвегии сообщили, что «Краснодар» обязали выплатить игроку € 500 тыс. в дополнение к процентам.