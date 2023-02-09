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1 час назад

В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что решение по делу между «Краснодаром» и норвежским форвардом Эриком Ботхеймом пока не окончательное.

В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное
Фото: BetassistBetassist

В январе 2022 года Эрик Ботхейм подписал контракт на 3,5 года с «Краснодаром». Сообщалось, что за футболиста заплатили около € 8 млн. В начале марта норвежец приостановил трудовой контракт с клубом из-за ситуации на Украине. Он так и не провёл за российскую команду ни одного матча. 8 февраля в Норвегии сообщили, что «Краснодар» обязали выплатить игроку € 500 тыс. в дополнение к процентам.

«Мы подтверждаем, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу футболиста и клуба. Поскольку дело пока не окончательное, мы не можем это комментировать», — цитирует пресс-службу ФИФА ТАСС.

Ранее в интервью Nettavisen 22-летний скандинав заявил, что был рад покинуть страну. По его мнению, оставаться в России – не лучшее решение.

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