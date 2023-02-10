Как бывший футболист «Зенита» Халк играет за «Атлетико Минейро», видео голов, как он потерял 6 кг за матч

За один матч чемпион России потерял почти 6 кг.

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Халк покинул «Зенит» в сентябре 2012 года — сине-бело-голубые продали футболиста в «Шанхай» за € 40 млн (по данным Transfermarkt). Бразилец отыграл в Азии четыре года, а затем подписал контракт с «Атлетико Минейро» в статусе свободного агента. И, как видно, на родине чувствует себя превосходно.

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Халк великолепно начал 2023 год — забил пять мячей в трёх матчах

В «Атлетико» результативность Халка (0,59 гола за игру) выше, чем в «Шанхае» (0,52), «Зените» (0,52) и «Порту» (0,45). Это при том, что нападающему сейчас 36 лет. 2021 год получился для Халка очень успешным — он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Бразилии, стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А и лучшим футболистом чемпионата.

В прошлом сезоне форвард отыграл 46 матчей во всех турнирах и забил 29 мячей. Правда, в концовке чемпионата бразилец получил травму и пропустил почти месяц. Он так здорово провёл год, что местные журналисты всерьёз обсуждали возможное включение игрока в состав сборной на ЧМ-2022. Халк с большим запасом стал лучшим бомбардиром «Атлетико», но его клуб ограничился победой в Лиге Минейро (чемпионате штата Минас-Жерайс).

Этот год Халк начал на очень приличном уровне. В 1-м туре Лиги Минейро его команда обыграла «Калденсе» (2:1), а нападающий дважды реализовал пенальти. Был у Халка и ещё один убойный момент, однако он не попал в пустые ворота с пары метров. Бразилец неудачно подстроился под мяч и направил его мимо цели — в итоге в сетке оказался сам Халк.

Через неделю «Атлетико» с большим трудом обыграл на выезде «Томбенсе» (2:1), но именно Халк принёс команде победу. На 89-й минуте ветеран мощным ударом отправил мяч в дальний угол. Матч 3-го тура с «Ипатингой» (1:0) Халк пропустил, а «Атлетико» снова оформил победный гол в концовке — на этот раз на 88-й минуте.

9 февраля Халк ярко проявил себя в игре с «Демократой» (3:0). Бывший нападающий «Зенита» оформил дубль, причём сделал это ещё до перерыва. В обоих случаях форвард отличился со штрафных. Сначала Халк огорчил соперника ударом с внушительного расстояния. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл вратарь — пропустил мяч над руками. А позже форвард мощным ударом (почти 120 км/ч) почти с линии штрафной вогнал мяч под перекладину. Таким образом, теперь у него пять голов в трёх матчах.

После игры автомобиль Халка окружили десятки болельщиков «Атлетико». Большинству нужно было фото со звездой, а один из фанатов так расхрабрился, что попросил футболку, в которой нападающий сидел за рулём. Халк не отказал болельщику и уехал со стадиона без верхней одежды.

После четырёх туров «Атлетико» возглавляет таблицу своей группы с максимально возможным количеством очков. Лидер команды настроен решительно. По словам Халка, он хочет забить не меньше 30 мячей. А ещё форвард нацелен на победу в Кубке Либертадорес: «В прошлом году у меня было 29 голов. Я хочу улучшить этот результат в 2023-м. Когда нет проблем со здоровьем, мне по силам приносить команде весомую пользу. Два года назад мы выиграли чемпионат Бразилии, и после этого я сказал, что мечтаю выиграть с «Атлетико» Кубок Либертадорес. Надеюсь, моя мечта осуществится в 2023-м».

«Халк находится в отличной форме, — пишет O Tempo Sports. — Он по-прежнему решает. Халк не только эффективно завершает атаки, но и прекрасно взаимодействует с одноклубниками. Кроме того, он здорово исполняет стандарты».

За один матч бразилец потерял почти 6 кг. В прошлом году из-за этого возникли проблемы с допинг-тестом

С Халком связан ещё один любопытный эпизод. Пресс-служба «Атлетико» опубликовала в социальных сетях ролик перед матчем 2-го тура чемпионата штата с «Томбенсе» (2:1) и после. До игры Халк весил 97,6 кг, а после — 91,9 кг. То есть за матч нападающий потерял 5,7 кг. Кстати, в прошлом году после кубкового матча с «Фламенго» форвард похудел на 6 кг.

Бразильское издание UOL связалось с двумя врачами, и они объяснили, что у игроков с такой массой тела, как у Халка, обезвоживание проявляется сильнее, чем у других футболистов. Это связано с выделением пота во время жаркой погоды и высокой влажностью воздуха.