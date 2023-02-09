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1 час назад

Селюк предложил пари «Химкам» на 100 тысяч евро

Спорт день за днем

Подмосковный клуб получит эту сумму, если клиент Селюка Седрик Гогуа не станет лучшим защитником химчан

Селюк предложил пари «Химкам» на 100 тысяч евро
Фото: selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов подарить 100 тысяч евро «Химкам», если его клиент Седрик Гогуа не станет лучшим защитником команды во второй части сезона. Ранее Селюк сообщал, что ивуариец находится на просмотре в «Химках».

«Пока они продолжают просмотр. Я невооруженным глазом вижу, что он будет лучшим центральным защитником команды. Готов поставить 100 тысяч евро на то, что Гогуа будет лучшим в команде. Это мы можем проверить по статистике. Если Гогуа не будет лучшим, я просто 100 тысяч евро подарю «Химкам», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Последним клубом Гогуа был казахстанский «Туран». В этой команде он числился с февраля по март 2022 года, ни одного официального матча Седрик за «Туран» не провел. С тех пор ивуариец находится без клуба.

В июле 2018 года Гогуа перешел в «СКА-Хабаровск». Летом 2019 года Седрик пополнил состав ЦСКА. В августе 2020 года армейцы отдали защитника в аренду в волгоградский «Ротор». Также в России Гогуа защищал цвета «Тамбова».

Гогуа выступал за алматинский «Кайрат», белградский «Партизан» и финский СИК.

«Химки» в РПЛ идут на предпоследнем, 15-м, месте с 12 очками. 3 марта химчане в гостях сыграют против «Факела» в 18-м туре чемпионата России.

Футбол,Седрик Гогуа,Дмитрий Селюк,
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