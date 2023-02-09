Роналду забил два первых гола за "Аль-Наср" в официальных матчах

В эти минуты продолжается встреча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" на своем поле принимает "Аль-Вахду". Закончился первый тайм, счет 2:0 в пользу хозяйской команды.
На 21-й минуте счет в матче открыл португальский форвард Криштиану Роналду. Он же удвоил преимущество "Аль-Насра" на 40-й минуте. Роналду забил свои первые голы за "Аль-Наср" в официальных матчах.
37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Он уже дебютировал за новый клуб и забил один гол с пенальти.
Ранее камерунский форвард Венсан Абубакар рассказал, что ему пришлось покинуть "Аль-Наср", но Криштиану Роналду просил его остаться в клубе.