Роналду забил два первых гола за "Аль-Наср" в официальных матчах

На 21-й минуте счет в матче открыл португальский форвард Криштиану Роналду . Он же удвоил преимущество "Аль-Насра" на 40-й минуте. Роналду забил свои первые голы за "Аль-Наср" в официальных матчах.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Он уже дебютировал за новый клуб и забил один гол с пенальти.