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29 минут назад

Роналду забил два первых гола за "Аль-Наср" в официальных матчах

Газета.Ruиещё 17

В эти минуты продолжается встреча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" на своем поле принимает "Аль-Вахду". Закончился первый тайм, счет 2:0 в пользу хозяйской команды.

Роналду забил два первых гола за "Аль-Наср" в официальных матчах
Фото: STR/APSTR/AP

На 21-й минуте счет в матче открыл португальский форвард Криштиану Роналду. Он же удвоил преимущество "Аль-Насра" на 40-й минуте. Роналду забил свои первые голы за "Аль-Наср" в официальных матчах.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". 2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Он уже дебютировал за новый клуб и забил один гол с пенальти.

Ранее камерунский форвард Венсан Абубакар рассказал, что ему пришлось покинуть "Аль-Наср", но Криштиану Роналду просил его остаться в клубе.

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