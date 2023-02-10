Нойер уладил конфликт с "Баварией"

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провёл встречу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом после конфликта, связанного с увольнением многолетнего тренера вратарей мюнхенцев Тони Тапаловича. Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк.

По информации источника, Нойер и Нагельсман провели личную встречу, где сделали первые шаги к примирению. Разногласия, возникшие после увольнения Тапаловича, были улажены, а дальнейшее сотрудничество будет строиться на профессионализме.