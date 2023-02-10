Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Нойер встретился с Нагельсманом. Конфликт был улажен

Чемпионат.com

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер провёл встречу с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом после конфликта, связанного с увольнением многолетнего тренера вратарей мюнхенцев Тони Тапаловича. Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк.

Нойер уладил конфликт с "Баварией"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, Нойер и Нагельсман провели личную встречу, где сделали первые шаги к примирению. Разногласия, возникшие после увольнения Тапаловича, были улажены, а дальнейшее сотрудничество будет строиться на профессионализме.

Нойер ещё должен провести встречу с представителями руководства «Баварии»: Оливером Каном или Хасаном Салихамиджичем. На заседании правления мюнхенцев было решено отложить разбирательства с вратарём до окончания матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Футбол,Тони Тапалович,Оливер Кан,Мануэль Нойер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители