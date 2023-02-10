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1 час назад

Денис Глушаков подписал контракт с «Пари НН»

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Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.

Глушаков стал игроком «Пари НН»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».

Футбол,Денис Глушаков,Спартак,
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