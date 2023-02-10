Глушаков стал игроком «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.