Глушаков стал игроком «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с опцией продления на один год.
36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Ранее в Российской Премьер-Лиге полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», а также грозненский «Ахмат».