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1 час назад

Сборная России стартовала на футбольном «Кубке Легенд» с победы над командой легенд Латинской Америки

Матч ТВиещё 17

Сборная России обыграла команду легенд Латинской Америки в первом туре «Кубка Легенд», который проходит в Москве.

Сборная России победила команду Латинской Америки на «Кубке Легенд»
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВМихаил Зимин / Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 8:4. Хет трик составе российской сборной оформил Павел Погребняк, Дмитрий Аленичев стал автором дубля, по голу забили Олег Корнаухов, Евгений Алдонин и Андрей Каряка. Лучшим игроком матча был признан Аленичев.

За сборную легенд Латинской Америки отличились Леандро Фернандес, Алехандро Родригес, Диего Лугано и Майкон.

«Кубок Легенд» с участием команд России, СНГ, Европы, Африки, легенд Латинской Америки и сборной звезд завершится 12 февраля. На счету сборной России 13 побед в 14 турнирах.

Прямые трансляции матчей «Кубка Легенд» смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Диего Лугано,Леандро Фернандес,Алехандро Родригес,Андрей Каряка,Олег Корнаухов,Павел Погребняк,Дмитрий Аленичев,Евгений Алдонин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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