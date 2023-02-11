Сборная России победила команду Латинской Америки на «Кубке Легенд»

Сборная России обыграла команду легенд Латинской Америки в первом туре «Кубка Легенд», который проходит в Москве.

Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ Михаил Зимин / Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 8:4. Хет трик составе российской сборной оформил Павел Погребняк, Дмитрий Аленичев стал автором дубля, по голу забили Олег Корнаухов, Евгений Алдонин и Андрей Каряка. Лучшим игроком матча был признан Аленичев.

За сборную легенд Латинской Америки отличились Леандро Фернандес, Алехандро Родригес, Диего Лугано и Майкон.

«Кубок Легенд» с участием команд России, СНГ, Европы, Африки, легенд Латинской Америки и сборной звезд завершится 12 февраля. На счету сборной России 13 побед в 14 турнирах.