Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Футболисты "Спартака" стали победителями предсезонного турнира в Абу-Даби

ТАССиещё 6

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче третьего тура Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал победителем предсезонного турнира. Встреча прошла в пятницу в Абу-Даби.

"Спартак" выиграл зимний кубок РПЛ
Фото: 

Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов (28) и Бальде Кейта (40). На 45-й минуте встречи гол нападающего "Сочи" Георгия Мелкадзе был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) - было зафиксировано нарушение форварда на вратаре соперника.

В другом матче третьего тура соревнований в субботу между собой сыграют "Ростов" и "Краснодар". Однако эта игра не повлияет на выявление победителя турнира, поскольку "Спартак" по итогам трех встреч набрал 8 очков и досрочно выиграл соревнования. Следом идут "Сочи", "Краснодар" (по 3 очка) и "Ростов" (1).

Первую официальную игру после возобновления сезона "Спартак" проведет 22 февраля на выезде против московского "Локомотива" в четвертьфинале "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Ответная встреча пройдет 27 февраля. "Сочи" первый матч в весенней части сезона проведет 5 марта на своем поле против столичного ЦСКА в 18-м туре Мир - Российской премьер-лиги.

Футбол,Михаил Игнатов,Георгий Мелкадзе,Фонбет,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители