"Спартак" выиграл зимний кубок РПЛ

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:0 обыграл "Сочи" в матче третьего тура Winline - Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал победителем предсезонного турнира. Встреча прошла в пятницу в Абу-Даби.

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Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов (28) и Бальде Кейта (40). На 45-й минуте встречи гол нападающего "Сочи" Георгия Мелкадзе был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) - было зафиксировано нарушение форварда на вратаре соперника.

В другом матче третьего тура соревнований в субботу между собой сыграют "Ростов" и "Краснодар". Однако эта игра не повлияет на выявление победителя турнира, поскольку "Спартак" по итогам трех встреч набрал 8 очков и досрочно выиграл соревнования. Следом идут "Сочи", "Краснодар" (по 3 очка) и "Ростов" (1).