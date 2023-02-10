«Спартак» уверенно обыграл «Сочи» в рамках Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречались московский «Спартак» и «Сочи». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ), где проходят подготовку к возобновлению сезона после зимней паузы. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу московского клуба.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 28-й минуте счёт открыл Михаил Игнатов. Кейта Бальде перехватил мяч в центральном круге после ошибки Артёма Мещанинова и мягкой передачей запустил Игнатова вперёд. Тот убежал от Ваньи Дркушича, вырвался один на один с Денисом Адамовым и, не сближаясь с голкипером, пробил низом мимо него под левую штангу.