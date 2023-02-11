Футболист "Аль-Насра" высказался о зарплате Роналду

Футболист «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов рассказал, как португальский форвард команды Криштиану Роналду ведет себя в жизни.

Фото: STR/AP STR/AP

«Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными – на английском, потому что многие свободно говорят на нем. С легионерами – по-испански.

Его сопровождают телохранители и переводчик. Роналду остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют и другим игрокам.

Зарплата Криштиану нас мало волнует. В «Аль-Насре» футболисты высокого уровня, но Роналду – один из самых ярких игроков в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.

Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьей, и несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растет каждый день», — приводит слова Машарипова Sports.ru.

38-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».