СМИ: Галицкий предлагал Слуцкому возглавить «Краснодар»

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Галицкий предлагал бывшему главному тренеру московского ЦСКА и сборной России по футболу Леониду Слуцкому возглавить команду.

Галицкий лично обсуждал со Слуцким его возможное назначение, но специалист ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба, так как они приятельствуют достаточно давно, в том числе и по линиям развития детского и юношеского футбола, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ноябре Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

На смену Слуцкому пришел Юрий Уткульбаев, который работает в клубе с 2022 года. После 20 игр в Первой лиге казанцы идут на третьем месте, отставая от калининградской «Балтики» на четыре, а от владикавказской «Алании» — на одно очко.