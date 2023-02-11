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59 минут назад

РИА Новости: Галицкий предлагал Слуцкому возглавить «Краснодар»

Газета.Ru

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Сергей Галицкий предлагал бывшему главному тренеру московского ЦСКА и сборной России по футболу Леониду Слуцкому возглавить команду.

СМИ: Галицкий предлагал Слуцкому возглавить «Краснодар»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Галицкий лично обсуждал со Слуцким его возможное назначение, но специалист ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба, так как они приятельствуют достаточно давно, в том числе и по линиям развития детского и юношеского футбола, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ноябре Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

На смену Слуцкому пришел Юрий Уткульбаев, который работает в клубе с 2022 года. После 20 игр в Первой лиге казанцы идут на третьем месте, отставая от калининградской «Балтики» на четыре, а от владикавказской «Алании» — на одно очко.

Ранее Ирис Штоккельмайр, пресс-атташе Австрийской федерации футбола, отреагировала на сообщения о том, что организация заблокировала переход защитника сборной Австрии Александра Драговича в московский «Локомотив».

Футбол,Александр Драгович,Сергей Галицкий,СБОРНАЯ РОССИИ,
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