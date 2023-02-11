Гол Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в чемпионате Франции

Гол российского полузащитника Александра Головина помог »Монако» одержать победу над лидером чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» в матче 23-го тура Лиги 1.

Игра, прошедшая 11 февраля в Монако, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Головин вывел свою команду вперед уже на четвертой минуте встречи, добив мяч в ворота соперников после удара Виссама Бен-Йеддера, который оформил в прошедшей игре дубль. Единственный гол «ПСЖ» забил Уоррен Заир-Эмери.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря победе «Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Марсель» и «Ланс», которые могут сместить монегасков с позиций, проведут свои матчи 23-го тура позднее.

Для Головина гол в ворота ПСЖ стал уже пятым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. На его счету также шесть результативных передач. Головин входит в топ-6 игроков по количеству ассистов в чемпионате Франции.

Агент Головина Александр Клюев ранее подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны дортмундской «Боруссии», которая пока не делала формального предложения «Монако». Сам Головин якобы согласен сменить клубную прописку и переехать в чемпионат Германии.