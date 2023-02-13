Осинов: «У Мамаева была прекрасная карьера, есть о чем рассказать детям»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев провел прекрасную карьеру, ему есть о чем рассказывать детям, заявил «Матч ТВ» тренер «Ростова» Михаил Осинов.

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Мамаев 11 февраля сообщил «Матч ТВ» о завершении спортивной карьеры. 34 летний полузащитник находился в статусе свободного агента после ухода из «Химок» в июле 2022 года.

— Карьера у Паши была прекрасной. Ему есть что вспомнить, о чем рассказать детям и друзьям. Наверное, за исключением одного эпизода (тюрьмы — ред.). Но это жизнь, всякое бывает. Надеюсь, он сделал правильные выводы, извлек урок. Уверен, Мамаев найдёт себя в новой жизни. Он открыл детскую академию, передаст положительный опыт детям.

— Вспомните игру против Мамаева?

— Он еще молоденький был в ЦСКА, так что даже не вспомню (улыбается), — сказал Осинов «Матч ТВ».

В октябре 2018 года Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали люди. Для обоих футболистов инцидент закончился тюремными сроками.