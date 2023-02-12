В Бельгии 25-летний вратарь умер после того, как отразил пенальти

"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, вcегда дружелюбным и готовым помочь. Это дейcтвительно тяжелый удар. В первую очередь для его cемьи, а также для вcех наc", — приводит слова спортивного директора клуба "Винкель Спорт" Патрика Ротсарта Het Nieuwsblad.