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1 час назад

В Бельгии 25-летний вратарь умер после того, как отразил пенальти

Газета.Ruиещё 2

В Бельгии 25-летний вратарь "Винкель Спорт" Арне Эспил почувствовал себя плохо и потерял сознание на поле в матче с клубом "Вестрозебек".

В Бельгии 25-летний вратарь умер после того, как отразил пенальти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эспил отразил пенальти, но сразу после этого упал на газон, после чего матч был остановлен. Вратарю была оказана первая медицинская помощь на поле, в том числе и с применением дефибриллятора. По дороге в больницу спортсмен скончался.

"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, вcегда дружелюбным и готовым помочь. Это дейcтвительно тяжелый удар. В первую очередь для его cемьи, а также для вcех наc", — приводит слова спортивного директора клуба "Винкель Спорт" Патрика Ротсарта Het Nieuwsblad.

Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко умер в возрасте 46 лет. В составе киевского клуба Радченко стал чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в сезоне-1997/98. За национальную команду Украины он с 2002 по 2005 год провел 17 матчей.

Футбол,Александр Радченко,Динамо,
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