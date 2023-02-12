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1 час назад

«Газиантеп» вслед за «Хатайспором» снялся с чемпионата и Кубка Турции

Чемпионат.comиещё 4

Турецкий клуб «Газиантеп» снялся с дальнейшего розыгрыша Суперлиги и Кубка Турции. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее о невозможности продолжать участие в соревнованиях также заявил «Хатайспор».

«Газиантеп» вслед за «Хатайспором» снялся с чемпионата и Кубка Турции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«После такой катастрофы у нас даже нет сил говорить о футболе. Прежде всего мы желаем божьей милости нашим гражданам, погибшим во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и благополучного исхода для всех граждан, которые ещё находятся под завалами.

В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в настоящий момент. В соответствии с решением, принятым советом директоров, футбольный клуб «Газиантеп» решил отказаться от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне 2022/2023.

Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесённые землетрясением. Благодарим всех, кто сейчас рядом с нами, за поддержку. Наш город продолжит борьбу с верой в то, что он скоро примет всех любителей футбола и снова встретит наших болельщиков», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой 7,8 балла, жертвами которых стали более 10 тысяч человек. В данный момент спасатели продолжают поиск выживших после природных катаклизмов.

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