Жена Малиновского обиделась на назвавших его русским комментаторов

Роксана Малиновская, супруга украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского, раскритиковала работу комментаторов на матче провансальского клуба против «Клермона».

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В ходе репортажа журналисты beIN SPORTS назвали Малиновского русским и пошутили над его неточным ударом. Комментаторы отметили, что «мяч улетел чуть ли не в Москву».

«Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи. Позор», — написала жена 29-летнего игрока в своих социальных сетях.

Сам Малиновский также отреагировал на ошибку в репортаже.

«Кто комментировал этот матч? Что происходит?», — удивился игрок и отметил официальный аккаунт beIN SPORTS.

В конце января Малиновский пожал руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину после матча 20-го тура чемпионата Франции (1:1) и подвергся критике со стороны украинских болельщиков. Через несколько дней игрок принес извинения за свой поступок в социальных сетях.