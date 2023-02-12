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1 час назад

Жена Малиновского обиделась на комментаторов, которые назвали ее мужа русским

Спорт день за днемиещё 2

Роксана Малиновская, супруга украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского, раскритиковала работу комментаторов на матче провансальского клуба против «Клермона».

Жена Малиновского обиделась на назвавших его русским комментаторов
Фото: EPA/VOSTOK-PhotoEPA/VOSTOK-Photo

В ходе репортажа журналисты beIN SPORTS назвали Малиновского русским и пошутили над его неточным ударом. Комментаторы отметили, что «мяч улетел чуть ли не в Москву».

«Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи. Позор», — написала жена 29-летнего игрока в своих социальных сетях.

Сам Малиновский также отреагировал на ошибку в репортаже.

«Кто комментировал этот матч? Что происходит?», — удивился игрок и отметил официальный аккаунт beIN SPORTS.

В конце января Малиновский пожал руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину после матча 20-го тура чемпионата Франции (1:1) и подвергся критике со стороны украинских болельщиков. Через несколько дней игрок принес извинения за свой поступок в социальных сетях.

Уткин прокомментировал инцидент с объятиями Малиновского и Головина, после которого украинец извинялся

С начала 2023 года Малиновский выступает за «Марсель» на правах аренды с опцией выкупа контракта. Соглашение рассчитано до июня нынешнего года. Права на игрока принадлежат «Аталанте». В составе провансальского клуба украинец провел 8 матчей и забил 2 мяча.

Футбол,Руслан Малиновский,Александр Головин,
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