Жена Малиновского обиделась на назвавших его русским комментаторов

Роксана Малиновская, супруга украинского полузащитника «Марселя» Руслана Малиновского, раскритиковала работу комментаторов на матче провансальского клуба против «Клермона».
В ходе репортажа журналисты beIN SPORTS назвали Малиновского русским и пошутили над его неточным ударом. Комментаторы отметили, что «мяч улетел чуть ли не в Москву».
«Русский? Такие некомпетентные люди не должны комментировать подобные матчи. Позор», — написала жена 29-летнего игрока в своих социальных сетях.
Сам Малиновский также отреагировал на ошибку в репортаже.
«Кто комментировал этот матч? Что происходит?», — удивился игрок и отметил официальный аккаунт beIN SPORTS.
В конце января Малиновский пожал руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину после матча 20-го тура чемпионата Франции (1:1) и подвергся критике со стороны украинских болельщиков. Через несколько дней игрок принес извинения за свой поступок в социальных сетях.
Уткин прокомментировал инцидент с объятиями Малиновского и Головина, после которого украинец извинялся
С начала 2023 года Малиновский выступает за «Марсель» на правах аренды с опцией выкупа контракта. Соглашение рассчитано до июня нынешнего года. Права на игрока принадлежат «Аталанте». В составе провансальского клуба украинец провел 8 матчей и забил 2 мяча.