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36 минут назад

Хиддинк включил Жиркова в топ-3 левых защитников мирового класса

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на завершение карьеры защитником Юрием Жирковым. Им удалось вместе поработать не только в национальной команде, но и в махачкалинском "Анжи".

Хиддинк включил Жиркова в топ-3 левых защитников мирового класса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Эшли Коул и Роберто Карлос. Понравилось работать с ним. Он славный, особенный человек!", - передает слова Хиддинка "Спорт-Экспресс".

Юрий Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро в 2008 году.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные "Химки". Он провел за клуб три матча.

Предыдущим клубом футболиста был петербургский "Зенит", в котором он выступал на протяжение пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне 2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский "Челси". В составе "аристократов" ему также удалось выиграть чемпионат страны, а также стать обладателем Кубка Англии.

Ранее в сборной России отреагировали на завершение карьеры Юрием Жирковым.

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