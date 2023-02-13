В Турции после трагедии клубы снимаются с чемпионата. Что с ними будет?

Суперлига потеряла уже две команды. Но их спасут.

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Страшное землетрясение в Турции – самое мощное с 1939 года – унесло жизни более 33 тысяч человек в этой стране и соседней Сирии. Масштабная трагедия отразилась и на турецком футболе. Сразу два клуба местной Суперлиги объявили, что снимаются с чемпионата – «Хатайспор» и «Газиантеп». Таким образом, высший дивизион по ходу сезона сократится с 19 команд до 17. В усечённом составе турнир продолжится 17 февраля.

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Свежая новость – отказ «Газиантепа» продолжать выступления в Суперлиге. Клуб опубликовал заявление на своём официальном сайте:

«После такой катастрофы у нас нет сил даже говорить о футболе. Прежде всего мы желаем божьей милости нашим гражданам, погибшим во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и благополучного исхода для всех граждан, которые ещё находятся под завалами.

В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в настоящий момент. В соответствии с решением, принятым советом директоров, футбольный клуб «Газиантеп» решил отказаться от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне-2022/2023. Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесённые землетрясением. Благодарим всех, кто сейчас рядом с нами, за поддержку. Наш город продолжит борьбу с верой в то, что он скоро примет всех любителей футбола и снова встретит наших болельщиков».

«Газиантеп» занимал 10-е место в Суперлиге. Но, будучи середняком, скорее боролся за выживание, чем за еврокубки: до зоны вылета – три очка. В Кубке Турции команда добралась уже до четвертьфинала, где должна была сыграть с «Сивасспором» 28 февраля и 4 марта. За «Газиантеп» выступают экс-полузащитник «Милана» Александр Меркель (3+2 в 18 матчах), которого в своё время связывали со сборной России, и принадлежавший в начале 2010-х московскому «Динамо» сербский хавбек Марко Евтович. Но главная звезда команды – самый дорогой и самый результативный её игрок, румын Александру Максим (5+10 в 25 матчах). По оценкам Transfermarkt, он стоит € 3,5 млн. Максима уже пытается арендовать «Бешикташ», воспользовавшись ситуацией.

«Хатайспор» сообщил руководству федерации о снятии с чемпионата ещё в четверг, 9 февраля. Несколько представителей этого клуба пострадали в результате землетрясения. Футболисты Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены из-под завалов, при этом последний смог выбраться самостоятельно. Кроме того, удалось спасти двух членов тренерского штаба — Экрема Экшиоглу и Османа Атеша. Оксюз – основной защитник команды, правда, он не играл с нового года из-за травмы. 20-летний нападающий Йылдырым тоже в последнее время закрепился в стартовом составе, вызывается в молодёжную сборную Турции.

Больше, чем пострадавшим одноклубникам, повезло экс-нападающему «Спартака» Зе Луишу и бывшему защитнику «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнену Враньешу. С ними ничего страшного не случилось. Враньеш, игрок основы, вообще отсутствовал в городе в момент трагедии, так как улетел из Турции восстанавливаться от повреждения. Зе Луиш после перехода в сентябре в «Хатайспор» на правах свободного агента чаще выходил на замену, нежели с первых минут, у него 2+1 в 15 матчах.

«Хатайспор», как и «Газиантеп», участвовал в борьбе за выживание. Команда находилась на 14-м месте, всего в одном очке от зоны вылета (при игре в запасе). Самый дорогой футболист этого клуба – марокканский вингер Аюб Эль-Кааби, которого оценивают в € 4,1 млн. Он же самый результативный, набравший 8+2 в 21 матче. А вот наиболее известная фигура в составе «Хатайспора» – это, пожалуй, 31-летний экс-полузащитник «Челси» и сборной Ганы Кристиан Атсу. Его история самая тяжёлая.

Атсу и спортивный директор «Хатайспора» Танер Савут до сих пор остаются под завалами, об их судьбе ничего не известно. В прошлый понедельник появилась информация, что ганца нашли, но она оказалась ошибочной. Президент федерации футбола Турции Мехмет Бююкекши сообщил, что босс «Хатайспора» рассказал ему о спасении темнокожего человека, однако он не знал точно, был ли это футболист его команды. Тем временем арестован представитель фирмы, которая занималась строительством дома, где жил Атсу. Мехмета Яшара задержали при попытке бегства из Турции в Черногорию. На его компанию совместный иск подали 170 турецких юристов, требующих расследования строительства.

Пока спасатели продолжают поиски пропавших, около стадиона «Хатай» разбит палаточный городок для тех, кто потерял свои дома. В город со всей Турции съезжаются владельцы ресторанов, чтобы накормить оставшихся без крова людей. За едой выстраиваются длинные очереди – только на этой арене продовольствие получают около 1000 человек в день.