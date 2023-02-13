Акинфеев рассказал о решении завершить карьеру в сборной России по футболу

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение о завершении карьеры в национальной сборной еще до чемпионата мира 2018 года в России. Об этом он в понедельник рассказал "Спорт-Экспрессу".
Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября 2018 года, за команду он провел 111 матчей, 48 из которых завершил без пропущенных мячей.
"Решение [о завершении карьеры в сборной России] принял еще до чемпионата мира, и в курсе о нем были только жена и родители, - сказал Акинфеев. - Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что все, позвонил Саламычу (Станиславу Черчесову, бывшему главному тренеру сборной России - прим. ТАСС), сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА, при этом не хотел на камеру пафосно это говорить - и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так. Потом были два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю".
"Если бы у меня не было травм и я чувствовал в себе силы, то, конечно, не сделал бы такой шаг - играл бы и в ус не дул. Но в моей ситуации, когда трое детей, не хочется уже лишний раз приезжать на сборы. Если брать взрослый футбол, то с 2002 года я только с перерывами на отпуск делал одно и то же. Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и все это идет по кругу", - объяснил он.
Акинфееву 36 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года, вместе с командой завоевал 20 трофеев, включая шесть титулов чемпиона России и Кубок УЕФА. В составе сборной России вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года в России. Акинфеев был капитаном национальной команды на домашнем чемпионате мира.