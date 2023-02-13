Акинфеев рассказал о решении завершить карьеру в сборной России по футболу

"Решение [о завершении карьеры в сборной России] принял еще до чемпионата мира, и в курсе о нем были только жена и родители, - сказал Акинфеев. - Ни грамма сомнений не было. Когда я понял окончательно, что все, позвонил Саламычу (Станиславу Черчесову, бывшему главному тренеру сборной России - прим. ТАСС), сказал, что завтра будет заявление на сайте ЦСКА, при этом не хотел на камеру пафосно это говорить - и попросил пресс-атташе Игоря Владимирова, чтобы сразу перепечатали это заявление на сайте РФС, и пусть информация разойдется именно так. Потом были два разговора с Саламычем, но я сразу сказал, что никогда в жизни решения не поменяю".