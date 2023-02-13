Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
53 минуты назад

«Рубин» объявил о двух трансферах

Чемпионат.comиещё 1

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о двух новых трансферах. Состав казанского клуба пополнили защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия.

«Рубин» объявил о двух трансферах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний Ширяев подписал с «Рубином» контракт на полтора года. Ранее футболист выступал за «Спартак» (Кострома), «Долгопрудный», «Елгава» (Латвия) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

29-летний Уридия также подписал с казанцами соглашение сроком на полтора года. Ранее Мераби играл за «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу. «Зенит» одержал победу в четырёх последних розыгрышах чемпионата России. В текущем сезоне РПЛ санкт-петербуржцы также лидируют после 17 сыгранных туров с 42 набранными очками, имея шестиочковое преимущество над ближайшими преследователями.

Футбол,Максим Ширяев,Торпедо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители