«Рубин» объявил о двух трансферах

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о двух новых трансферах. Состав казанского клуба пополнили защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия.

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27-летний Ширяев подписал с «Рубином» контракт на полтора года. Ранее футболист выступал за «Спартак» (Кострома), «Долгопрудный», «Елгава» (Латвия) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

29-летний Уридия также подписал с казанцами соглашение сроком на полтора года. Ранее Мераби играл за «Нефтехимик», «Торпедо», нижегородскую «Волгу» и грузинскую «Шукуру».