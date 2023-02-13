Форвард «Венеции» отпраздновал победу пивом прямо на поле

Нападающий «Венеции» Йоэль Похьянпало был заменён на 81-й минуте матча с клубом СПАЛ (2:1). После матча финский футболист не сразу ушёл в подтрибунное помещение, а взял стакан пива и начал фотографироваться с фанатами.

Фото: Википедия Википедия

«Венеция» в 24 матчах Серии В набрала 27 очков и занимает в турнирной таблице второго дивизиона Италии 13-е место. В следующем туре команда сыграет с «Пизой». Отметим, что за «Венецию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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