Кристиан Нобоа отреагировал на слова своей девушки об избиении

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я был в другом отеле в Дубае. Я никому не изменял и никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям. Это очень сложная ситуация, я бы никому не пожелал в ней оказаться», — приводит слова Кристиана Нобоа «Спорт-экспресс».