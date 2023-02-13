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23 минуты назад

Капелло оценил игру бывшего игрока "Рубина" Кварацхелии в чемпионате Италии по футболу

ТАСС

Игра грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии является сильной стороной итальянского футбольного клуба "Наполи". Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в понедельник высказал бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло.

Капелло оценил игру Кварацхелии в чемпионате Италии по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В воскресенье Кварацхелия отличился забитым мячом в домашнем матче чемпионата Италии против "Кремонезе" (3:0). "Наполи" лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков в 22 играх.

"Хвича Кварацхелия очень хороший игрок и сильная сторона "Наполи", - сказал Капелло.

Кварацхелии 22 года, он перешел в "Наполи" в марте из грузинского "Динамо" (Батуми). До этого полузащитник выступал в российских "Рубине" и "Локомотиве". В нынешнем сезоне за "Наполи" грузин провел 23 матча в разных турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.

Футбол,Фабио Капелло,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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