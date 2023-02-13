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54 минуты назад

Акинфеев объяснил, почему не ушел в иностранный клуб

Елена Прошина

Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал в интервью «Спорт-экспрессу», почему не уехал за границу и не стал игроком иностранного клуба.

По его словам, у него с самого детства была мечта попасть в ЦСКА. Ему еще не было пяти лет, когда родители привели его в спортивную школу «армейцев». Именно поэтому он не перешел в другой клуб, в том числе иностранный.

«И когда говорят, что "Акинфеев не уехал туда, не уехал сюда, выбрал зону комфорта", то хорошо — пусть так считают! Но у меня была мечта и цель играть именно в этой команде. Я люблю ее», - рассказал голкипер.

При этом Акинфеев подчеркнул, что если бы изначально играл в другой команде, то, возможно, думал бы по-другому. Но сейчас он испытывает колоссальную любовь к болельщикам ЦСКА и самому клубу и испытывает то же самое от них.

Ранее экс-вратарь ЦСКА Дмитрий Гончаров назвал Акинфеева лучшим голкипером в России. по его словам, с годами стиль игры у вратаря изменился, но есть моменты, не бросающиеся сразу в глава, который остались у Игоря на высшем уровне.

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