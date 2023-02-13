"Хочу жить спокойно": Чешский футболист совершил каминг-аут

Участник испанского футбольного клуба «Хетафе» Якуб Янкто совершил каминг-аут. Об этом сообщает Goal.com.
По словам спортсмена, он решил признаться в своей нетрадиционной ориентации, так как больше не хочет «скрываться».
«Как и все, я тоже хочу жить свободно, без страхов, без предубеждений, без насилия, только с любовью», – сказал он.
Также стало известно, что Янкто уже рассказал о своей сексуальной ориентации руководству футбольного клуба. Команда отнеслась к его словам с пониманием – полузащитнику посоветовали жить своей жизнью, потому что только это имеет значение.
Отмечается, что Янкто стал первым футболистом в испанском чемпионате, который совершил каминг-аут.
Ранее игрок футбольного клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский рассказал, что до спортивной карьеры работал барменом.