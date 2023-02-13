"Хочу жить спокойно": Чешский футболист совершил каминг-аут

По словам спортсмена, он решил признаться в своей нетрадиционной ориентации, так как больше не хочет «скрываться».

«Как и все, я тоже хочу жить свободно, без страхов, без предубеждений, без насилия, только с любовью», – сказал он.

Также стало известно, что Янкто уже рассказал о своей сексуальной ориентации руководству футбольного клуба. Команда отнеслась к его словам с пониманием – полузащитнику посоветовали жить своей жизнью, потому что только это имеет значение.