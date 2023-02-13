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1 час назад

"Хочу жить спокойно": Чешский футболист совершил каминг-аут

Елена Прошина

Участник испанского футбольного клуба «Хетафе» Якуб Янкто совершил каминг-аут. Об этом сообщает Goal.com.

"Хочу жить спокойно": Чешский футболист совершил каминг-аут
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам спортсмена, он решил признаться в своей нетрадиционной ориентации, так как больше не хочет «скрываться».

«Как и все, я тоже хочу жить свободно, без страхов, без предубеждений, без насилия, только с любовью», – сказал он.

Также стало известно, что Янкто уже рассказал о своей сексуальной ориентации руководству футбольного клуба. Команда отнеслась к его словам с пониманием – полузащитнику посоветовали жить своей жизнью, потому что только это имеет значение.

Отмечается, что Янкто стал первым футболистом в испанском чемпионате, который совершил каминг-аут.

Ранее игрок футбольного клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский рассказал, что до спортивной карьеры работал барменом.

Футбол,Якуб Янкто,Крылья Советов,
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