Играющий на Украине экс-игрок "Рубина" перенес клиническую смерть

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко во время тренировки на сборах в Турции перенес клиническую смерть. Об этом сообщает «Обозреватель».

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Как утверждает источник, Данченко трижды перенес остановку сердца, а спасти его удалось благодаря случайности. 28-летний футболист потерял сознание на одной из тренировок. Благодаря тому, что неподалеку от «Зари» тренировались австрийские врачи, игрока удалось спасти. Они провели реанимационные действия, используя дефибриллятор. Сообщается, что только с третьего раза удалось запустить сердце футболиста. Защитник был госпитализирован.

Напомним, что в прошлом году Данченко потерял свою жену. Она погибла в результате автомобильной аварии.

Защитник в России известен по выступлениям за «Анжи», «Енисей», «Рубин» и «Уфу». В луганскую «Зарю» Данченко перешел в 2022 году из греческого АЕКа.