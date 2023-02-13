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20 минут назад

Экс-игрок "Рубина" играющий на Украине перенес клиническую смерть во время сборов в Турции

Газета.Ru

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко во время тренировки на сборах в Турции перенес клиническую смерть. Об этом сообщает «Обозреватель».

Играющий на Украине экс-игрок "Рубина" перенес клиническую смерть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, Данченко трижды перенес остановку сердца, а спасти его удалось благодаря случайности. 28-летний футболист потерял сознание на одной из тренировок. Благодаря тому, что неподалеку от «Зари» тренировались австрийские врачи, игрока удалось спасти. Они провели реанимационные действия, используя дефибриллятор. Сообщается, что только с третьего раза удалось запустить сердце футболиста. Защитник был госпитализирован.

Напомним, что в прошлом году Данченко потерял свою жену. Она погибла в результате автомобильной аварии.

Защитник в России известен по выступлениям за «Анжи», «Енисей», «Рубин» и «Уфу». В луганскую «Зарю» Данченко перешел в 2022 году из греческого АЕКа.

Данченко является чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в составе донецкого «Шахтера». Защитник имеет украинский паспорт и вызывался в молодежную сборную этой страны.

Футбол,Олег Данченко,
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