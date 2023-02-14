Галицкий попал в топ влиятельных людей в российском футболе

Кубанский бизнесмен Сергей Галицкий признан одним из влиятельнейших людей в российском футболе. Стало известно его место в специальном рейтинге.
«Сергей Галицкий занял 15-е место», – сообщает «Спорт Экспресс».
В топ-3 вошли член попечительского совета РФС Игорь Левитин, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, а возглавил тройку рейтинга президент РФС и Александр Дюков.
Сергей Галицкий является владельцем стадиона «Краснодар» и одноименного футбольного клуба. Отметим, что зарплаты у игроков в его клубе одни из самых высоких в стране, а арена признана одной из самых технически оснащенных. «Колизей» был построен полностью на частные средства предпринимателя.