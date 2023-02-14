В «Коньяспоре» прокомментировали информацию о переходе Полоза

Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Сулейман Огуз отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего команды Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Дмитрия Полоза.

«Трансфер Дмитрия Полоза в наш клуб невозможен», — рассказал Огуз Sport24.

По информации «РБ Спорта», 31-летний футболист может перебраться в Турцию в качестве свободного агента после окончания контракта с «Ростовом». Российский клуб заинтересован в продлении соглашения, но игрок пока взял паузу в переговорах.

В сезоне-2022/23 Полоз принял участие в 20 матчах и забил девять голов. Футболист ранее уже выступал за «Ростов» в 2012-2017 годах, а затем вернулся в 2020-м.

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