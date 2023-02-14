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38 минут назад

В «Коньяспоре» прокомментировали информацию о переходе Полоза

Газета.Ruиещё 2

Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Сулейман Огуз отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего команды Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Дмитрия Полоза.

В «Коньяспоре» прокомментировали информацию о переходе Полоза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Трансфер Дмитрия Полоза в наш клуб невозможен», — рассказал Огуз Sport24.

По информации «РБ Спорта», 31-летний футболист может перебраться в Турцию в качестве свободного агента после окончания контракта с «Ростовом». Российский клуб заинтересован в продлении соглашения, но игрок пока взял паузу в переговорах.

В сезоне-2022/23 Полоз принял участие в 20 матчах и забил девять голов. Футболист ранее уже выступал за «Ростов» в 2012-2017 годах, а затем вернулся в 2020-м.

Ранее бывший президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о продлении контракта с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, а также о перспективах испанского специалиста.

«Спартак» продлил контракт с Абаскалем до лета 2025 года. Испанец стал главным тренером московской команды в преддверии старта сезона-2022/23.

Футбол,Дмитрий Полоза,Леонид Федун,Спартак,
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