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1 час назад

Генконсульство РФ: драка в отеле в Анталье была спровоцирована украинскими футболистами

Газета.Ru

Инцидент с дракой в отеле Антальи между игроками ярославского "Шинника" и украинского "Миная" был спровоцирован украинской стороной, сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Анталье.

"Инцидент был спровоцирован неадекватным поведением украинской стороны. В отсутствие претензий с обеих сторон конфликт был признан исчерпанным. По данным руководства нашей команды, медицинская помощь пострадавшим россиянам не понадобилась, в больницу они не обращались", - сообщили в генконсульстве.

Собеседник агентства также рассказал, что уже принято решение о переселении футболистов двух команд в разные гостиницы.

Российские и украинские футболисты устроили драку в Турции

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что драка произошла в турецком отеле Royal Seginus в Анталье. Конфликт начался 13 февраля, когда представители украинского клуба "Минай" потребовали от начальника команды ярославского "Шинника" спеть украинский гимн.

Впоследствии несколько футболистов украинского клуба избили игрока "Шинника" в лифте. Ярославцы вступились за своего одноклубника, после чего произошла массовая драка, из-за которой в отель были вызваны полиция и скорая помощь. Теперь в гостинице на постоянной основе дежурят два сотрудника полиции.

Ранее спортивный директор турецкого футбольного клуба "Коньяспор" Сулейман Огуз отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего команды Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" Дмитрия Полоза.

Футбол,Видео,Дмитрий Полоза,
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