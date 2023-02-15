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36 минут назад

Гендиректор "Шинника" рассказал о повреждениях футболистов после инцидента в Турции

ТАССиещё 10

Футболисты ярославского "Шинника" не получили существенных повреждений после конфликта с игроками украинского клуба "Минай". Об этом ТАСС в среду рассказал генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков.

Гендиректор "Шинника" рассказал о повреждениях футболистов после инцидента
Фото: Пресс-служба ФК "Шинник"Пресс-служба ФК "Шинник"

"Артем Семейкин - самый главный пострадавший, - сказал Кулаков. - Писали, что у него сотрясение мозга, а он вчера нормально давал интервью. У него было повреждение мягких тканей лица, гематома - и все. У остальных еще проще повреждения".

Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Местное отделение полиции не получало заявлений в связи с происшествием. Позже в Royal Seginus сообщили, что футболисты "Шинника" и "Миная" будут расселены по разным отелям. "Шинник" заявил, что его футболисты не являлись инициаторами нападения.

В Генеральном консульстве России в Анталье ТАСС заявили, что конфликт был спровоцирован "неадекватным поведением украинской стороны".

Футбол,Артем Семейкин,Сергей Кулаков,
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