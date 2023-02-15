Гендиректор "Шинника" рассказал о повреждениях футболистов после инцидента

" Артем Семейкин - самый главный пострадавший, - сказал Кулаков. - Писали, что у него сотрясение мозга, а он вчера нормально давал интервью. У него было повреждение мягких тканей лица, гематома - и все. У остальных еще проще повреждения".

Во вторник телеграм-канал Baza сообщил, что футболисты "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле Royal Seginus в турецкой Анталье, где проводят тренировочные сборы. В гостинице ТАСС подтвердили факт инцидента и отметили, что "обстановка спокойная, проблем нет". Местное отделение полиции не получало заявлений в связи с происшествием. Позже в Royal Seginus сообщили, что футболисты "Шинника" и "Миная" будут расселены по разным отелям. "Шинник" заявил, что его футболисты не являлись инициаторами нападения.