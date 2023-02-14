Сербских болельщиков не пустили в Молдавию из-за «угрозы диверсии»

Футбольным фанатам сербского клуба «Партизан» отказали во въезде в Молдавию из-за угрозы проникновения «диверсантов под видом болельщиков». Об этом сообщает NewsMarker.

Болельщики собирались посетить матч Лиги конференций между «Партизаном» и тираспольским «Шерифом». Теперь игра пройдет при пустых трибунах.

В «Партизане» заявили, что въезд в Молдавию был запрещен 12 болельщикам, включая четырех девушек, «после пяти часов пыток». Часть из них отправились обратно в Сербию еще утром 14 февраля, остальные уедут чуть позже.

Пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки заявила NewsMarker, что нескольким иностранцам отказали во въезде, так как они «не соответствовал условиям, необходимым для получения разрешения на пересечение государственной границы».

«Они не могли обосновать цель своей поездки в Молдавию, и у них не было необходимых документов», - сказала Новицки.

Депутат от правящей партии PAS Андриан Кептонар заявил, что на этой неделе в Кишинев могли прибыть «диверсанты под видом сербских футбольных болельщиков».

«Благодаря усилиям Службы и информации и безопасности, предпринятым задолго до того, как появилась информация, предоставленная [президентом Украины Владимиром] Зеленским, сборная Сербии будет играть при пустых трибунах», - сказал Кептонар.

Ранее Зеленский заявил, что Киев перехватил «план по дестабилизации Молдавии», якобы разработанный российской разведкой. Он передал эту информацию главе Молдавии Майе Санду.