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32 минуты назад

Украинские СМИ озвучили свою причину драки футболистов в Турции

Алиса Селезнёва

Украинские СМИ утверждают, что причиной драки между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в турецкой Антальи, где обе команды проводят сборы, стало то, что российский футболист был пьян и нахамил уборщице. Об этом пишет «Чемпионат».

Украинские СМИ озвучили свою причину драки футболистов в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием футболистов «Шинника» и членов украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, что стало поводом для драки.

По данным источников украинского Telegram-канала «Бомбардир», которую распространяют и другие украинские издания, один из российских игроков был в нетрезвом состоянии, его стошнило в туалете и он начал хамит уборщице, которая сделала ему замечание.

При этом за женщину якобы вступился один из игроков «Миная», однако россиянин не стал извиняться, что и стало, по данным украинских источников, причиной его избиения. А затем уже футболист позвал одноклубников, и конфликт закончился массовой дракой.

В свою очередь футбольный клуб «Шинник» в официальном заявлении подчеркнул, что российские футболисты не являются зачинщиками конфликта в Турции и поступили «как настоящая команда», заступившись за своего одноклубника.

Футбол,
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