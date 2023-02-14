Украинские СМИ озвучили свою причину драки футболистов в Турции

Украинские СМИ утверждают, что причиной драки между футболистами ярославского «Шинника» и украинского «Миная» в турецкой Антальи, где обе команды проводят сборы, стало то, что российский футболист был пьян и нахамил уборщице. Об этом пишет «Чемпионат».

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Накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием футболистов «Шинника» и членов украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, что стало поводом для драки.

По данным источников украинского Telegram-канала «Бомбардир», которую распространяют и другие украинские издания, один из российских игроков был в нетрезвом состоянии, его стошнило в туалете и он начал хамит уборщице, которая сделала ему замечание.

При этом за женщину якобы вступился один из игроков «Миная», однако россиянин не стал извиняться, что и стало, по данным украинских источников, причиной его избиения. А затем уже футболист позвал одноклубников, и конфликт закончился массовой дракой.