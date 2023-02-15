Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

Гол Головина в ворота «Бреста» признан лучшим в Лиге 1 в январе

Чемпионат.comиещё 9

Гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим забитым мячом в январе во французской Лиге 1. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Гол Головина в ворота «Бреста» признан лучшим в Лиге 1 в январе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Монако» принимал «Брест» в матче 17-го тура чемпионата Франции 1 января. Гол Александра Головина на 54-й минуте матча стал единственным во встрече. Финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.

Всего в текущем сезоне французской Лиги 1 Головин провёл 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На счету полузащитника также шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы.

Видео: Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»

Футбол,Александр Головин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители