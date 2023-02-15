Гол Головина в ворота «Бреста» признан лучшим в Лиге 1 в январе

Гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» признан лучшим забитым мячом в январе во французской Лиге 1. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Монако» принимал «Брест» в матче 17-го тура чемпионата Франции 1 января. Гол Александра Головина на 54-й минуте матча стал единственным во встрече. Финальный свисток главного арбитра Жереми Стины зафиксировал победу монегасков со счётом 1:0.