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39 минут назад

Футболист "Шинника" Семейкин рассказал о причинах драки с игроками украинского "Миная"

Газета.Ru

Футболист ярославского "Шинника" Артем Семейкин высказался по поводу драки с игроками украинского клуба "Минай" в турецком отеле Royal Sigunas.

"Вступился за Россию": футболист "Шинника" о драке с украинскими игроками
Фото: ВКонтактеВКонтакте

"Полноcтью вcей иcтории не знаю, я вообще cпал у cебя в номере. Потом уcлышал крики и фразу "Cлава Украине", выбежал в коридор, cказал: "Нет, cлава Роccии". Поcле этого проcто вкинулcя в толпу. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оcкорбляют мою cтрану, cчитаю, что по-другому поcтупить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вcтупилcя за Роccию. Еще был случай в лифте. Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить. Кто кого победил в итоге? Победила дружба, ха-ха. Там уже больше не драка была в конце, а балаган. Не хочу назначать виновных и победителей", - приводит слова спортсмена "РБ Спорт".

Напомним, 14 февраля появилась информация, что между представителями двух клубов произошла потасовка в отеле Royal Seginus в Анталье.

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В официальном заявлении российского клуба утверждается, что драку спровоцировала украинская сторона, а ярославцы заступились за одноклубника, на которого было совершено нападение. "Шинник" выступает в Первой лиге. После 20 туров команда набрала 28 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее "Минай" выступил с заявлением по поводу драки с "Шинником". По информации пресс-службы украинцев, российские футболисты якобы дрались не только с игроками "Миная", но и между собой.

Футбол,Артем Семейкин,
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