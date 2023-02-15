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1 час назад

Халк забил гол со штрафного от боковой линии

Чемпионат.com

Вчера, 14 февраля, состоялся матч 5-го тура бразильской Лиги Минейро, в котором встречались «Крузейро» и «Атлетико Минейро». Игра завершилась вничью — 1:1. Единственный мяч в составе «Атлетико Минейро» на свой счёт записал бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк.

Халк забил гол со штрафного от боковой линии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Он забил прямым ударом со штрафного от боковой линии. Мяч влетел в ближнюю девятку ворот «Крузейро». 36-летний форвард сравнял счёт в матче на 80-й минуте.

Футболисты «Крузейро» вышли вперёд на 61-й минуте: отличился полузащитник Бруно Родригес.

Отметим, что в предыдущем матче с командой «Демократа» Халк реализовал два штрафных удара. Встреча завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 3:0.

Футбол,Бруно Родригес,Зенит,
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