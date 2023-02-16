"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче 1/16 финала ЛЕ

Испанская "Барселона" со счетом 2:2 сыграла вничью с английским "Манчестер Юнайтед" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла в четверг в Барселоне.
Забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Маркос Алонсо (50-я минута), Рафинья (76). У "Манчестер Юнайтед" отличился Маркус Рэшфорд (53), также в свои ворота забил защитник испанской команды Жюль Кунде (59).
Клубы впервые сыграли друг с другом в Лиге Европы, последний раз в еврокубках команды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, тогда в двухматчевом противостоянии сильнее оказались футболисты "Барселоны" (1:0; 3:0).
"Барселона" попала в раунд плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе С Лиги чемпионов вместе с итальянским "Интером", германской "Баварией" и чешской "Викторией" из Пльзени. "Манчестер Юнайтед" вышел в раунд плей-офф, заняв второе место в группе Е Лиги Европы вместе с испанским клубом "Реал Сосьедад", молдавским "Шерифом" и кипрской "Омонией". Ответный матч состоится в Манчестере 23 февраля.
Действующим победителем Лиги Европы является германский "Айнтрахт" из Франфурта-на-Майне. Финал текущего розыгрыша турнира пройдет 31 мая в Будапеште на "Пушкаш-Арене". В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).