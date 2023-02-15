Гендиректор "Шинника" рассказал о повреждениях футболистов после инцидента

После драки с украинскими футболистами никто из игроков ярославского «Шинника» серьезно не пострадал. Как сообщает РИА Новости, медики зафиксировали у двух игроков рассечения, еще один жаловался на боль в ребрах.

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По словам врача «Шинника» Гарегина Агаханяна, у двух футболистов «нельзя исключать» краевой перелом пальцев ног. У Артема Семейкина пострадало лицо — рассечение области скулы, а также гематома на глазу, кровь из которой уже выпустили.

«По срокам восстановления затрудняюсь ответить, потому что это все будет зависеть от точного диагноза. Сейчас взяли паузу, нет смысла их затаскивать по больницам, да и не было пока возможности, все будем решать планово», — добавил медик.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков также опроверг слухи о том, что у Семейкина было сотрясение мозга.

«Писали, что у него сотрясение мозга, а он вчера нормально давал интервью. У него было повреждение мягких тканей лица, гематома — и все. У остальных еще проще повреждения», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и членами украинской команды «Минай». Сообщалось, что первая стычка произошла еще вечером 13 февраля, когда украинские спортсмены потребовали от начальника российского клуба спеть украинский гимн. Позднее они избили россиянина в лифте, что стало поводом для массовой драки.