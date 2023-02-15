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47 минут назад

Коул: Месси превзошёл Роналду и Марадону. Сравниться с ним может только Пеле

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной Англии Джо Коул заявил, что считает аргентинского нападающего Лионеля Месси величайшим игроком всех времён. По словам британца, сравниться с Месси может только Пеле, а Криштиану Роналду и Диего Марадона не дотягивают до Лионеля.

Коул: Месси превзошёл Роналду и Марадону. Сравниться с ним может только Пеле
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всегда будут споры [кто лучший игрок в истории]. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что он

Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, это вызывало вопросы. Однако он справился с этим. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Я считаю его величайшим игроком всех времён. Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошёл Роналду и Марадону», — приводит слова Коула Daily Mail.

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