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6 минут назад

Футболист Паршивлюк рассказал, что игроки "Динамо" живут в одном отеле со звездами кино

Газета.Ru

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, что футболисты бело-голубых на третьем сборе в турецком Белеке живут в одном отеле со звездами киноиндустрии.

Стало известно, что игроки "Динамо" живут в одном отеле со звездами кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нашем отеле живут несколько звезд кино, в том числе Джейсон Стетхэм? Пересекаемся, но не фотографируемся. Они в прошлом году здесь снимали кино. Гай Ричи, Тиль Швайгер тоже тут. Особо не обращаем внимания, они такие же люди, как и мы. Донимать их своими просьбами некрасиво. Они тут, видимо, по делу», —цитирует футболиста «Матч ТВ».

Третий сбор «Динамо» продлится до 21 февраля.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», в активе которого 42 балла. На втором месте столичный «Спартак» с 36 очками, на третьем — «Ростов» с 35.

Футбол,Тиль Швайгер,Сергей Паршивлюк,Динамо,Зенит,Спартак,
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