Стало известно, что игроки "Динамо" живут в одном отеле со звездами кино

«В нашем отеле живут несколько звезд кино, в том числе Джейсон Стетхэм? Пересекаемся, но не фотографируемся. Они в прошлом году здесь снимали кино. Гай Ричи, Тиль Швайгер тоже тут. Особо не обращаем внимания, они такие же люди, как и мы. Донимать их своими просьбами некрасиво. Они тут, видимо, по делу», —цитирует футболиста «Матч ТВ».