Стало известно, что игроки "Динамо" живут в одном отеле со звездами кино

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал, что футболисты бело-голубых на третьем сборе в турецком Белеке живут в одном отеле со звездами киноиндустрии.
«В нашем отеле живут несколько звезд кино, в том числе Джейсон Стетхэм? Пересекаемся, но не фотографируемся. Они в прошлом году здесь снимали кино. Гай Ричи, Тиль Швайгер тоже тут. Особо не обращаем внимания, они такие же люди, как и мы. Донимать их своими просьбами некрасиво. Они тут, видимо, по делу», —цитирует футболиста «Матч ТВ».
Третий сбор «Динамо» продлится до 21 февраля.
После 17 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», в активе которого 42 балла. На втором месте столичный «Спартак» с 36 очками, на третьем — «Ростов» с 35.