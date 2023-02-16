Сборная Узбекистана готова сыграть против России в Москве

Вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана (ФАУ) Одил Ахмедов заявил, что сборная готова провести выездной товарищеский матч против сборной России.
«Мы еще не обсуждали с РФС вопрос о новом товарищеском матче. Мне понравилась наша предыдущая встреча, поэтому мы вернемся к этой теме, и, думаю, в дальнейшем товарищеская игра состоится.
Для нас не проблема провести матч в России. Тем более, мы принимали сборную России в Ташкенте, теперь очередь РФС. Нам надо договориться о месте проведения. Если это будет Москва, то никаких проблем, чтобы добраться, не будет», — приводит слова Ахмедова Sport24.
Напомним, что товарищеская игра между сборными Узбекистана и России, которая прошла в ноябре 2022 года, завершилась нулевой ничьей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик не смог набрать очки за результативность в четвертой игре подряд.